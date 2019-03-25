25 Марта 2019
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Нехватка зеленых насаждений и "полосы препятствий" из луж: Текслер объехал Челябинск

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 25 марта совершает свой первый объезд города, первой точкой маршрута стал сквер на улице Красного Урала, передает корреспондент Накануне.RU.

В поездке Текслера сопровождают и.о. вице-губернаторов Сергей Шаль и Евгений Голицын, а также глава Челябинска Владимир Елистратов.

Главе области представили проект благоустройства сквера. В прошлом году жителям удалось отстоять сквер от застройки. В этом году сквер планируется благоустроить: установить новые лавочки, архитектурные формы, детские площадки, сделать новое покрытие и высадить кустарники и деревья.

Алексей Текслер, объезд, улица Красного Урала, сквер(2019)|Фото:Накануне.RU

Алексей Текслер обратил внимание на нехватку зеленых насаждений и "полосу препятствий" из луж.

Затем врио губернатора представили двор, который был благоустроен в прошлом году. Как рассказали районные власти, благоустройство было проведено комплексное. Однако, как пожаловался главе области местный житель, установленные фонари во дворе не работают с прошлого года.

Алексей Текслер, объезд, улица Красного Урала, сквер(2019)|Фото:Накануне.RU

Районные власти подтвердили, что такая проблема есть - сети передаются в собственность муниципалитета. Текслер поручил Владимиру Елистратову лично разобраться в ситуации и сегодня на совещании предоставить ему ответ.

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Нехватка зеленых насаждений и "полосы препятствий" из луж: Текслер объехал Челябинск

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Теги: Алексей Текслер, Челябинск, объезд, Красного Урала, благоустройство



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