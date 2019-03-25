Глава тюменской Росгвардии ответил на обвинение в занятии бизнесом

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков во время ежегодной итоговой пресс-конференции, посвященной дню образования федерального ведомства, ответил на обвинения в занятии бизнесом, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее в отдельных СМИ и в анонимных Telegram-каналах прошла информация о том, что якобы Симаков с 2002 по 2006 год являлся одним из учредителей компании ООО "РОС и С". В публикациях отмечалось, что в тот момент он уже находился на государственной службе в органах и не мог заниматься коммерческой деятельностью.

Отвечая на вопрос журналиста о достоверности данной информации, он отрицал эти обвинения.

"Ситуации не было и нечему было разрешаться... В те годы предпринимательской деятельностью я не занимался", - заявил он.