"Руки прочь от музея-квартиры Леонида Лапцуя!" В Салехарде прошел пикет в защиту музея

25 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

"Руки прочь от музея-квартиры Леонида Лапцуя!" В Салехарде прошел пикет в защиту музея

Сегодня в Салехарде прошел пикет в защиту музея-квартиры Леонида Лапцуя. Пикет был организован силами регионального отделения КПРФ, однако его участниками, в основном стали беспартийные люди: обычные граждане, пенсионеры, молодежь, представители КМНС.

Пикетчики держали плакаты "Сохраним музей-квартиру Леонида Лапцуя", "Не сдадим Лапцуя! Отстоим культуру!", изготовленные собственными руками.

Мероприятие прошло по адресу: ул. Республики, 7 "Городской сад". Как сообщила Накануне.RU лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина, изначально пикет планировался в другом месте.

"Администрация города не дала провести пикет в центре города у памятника Ленина, сообщив о том, что там некая общественная организация проводит пикет. Какой пикет и какая организация, не сказали. В наше время и позже - до 18.00. Поэтому мы вынуждены были проводить пикет здесь", - сообщила она.

пикет  в защиту музея-квартиры Леонида Лапцуя(2019)|Фото: КПРФ Ямал

Активисты потребовали сохранить в неизменном виде музей-квартиру Леонида Лапцуя, в таком, в каком нам его оставила вдова Лапцуя Елена Сусой.

"Эта выдающаяся женщина безвозмездно передала округу свою квартиру, свой родной дом, где она жила вместе с мужем, где все связано с ним, вместе со всеми вещами и обстановкой, которые там были, для того, чтобы сохранить память о выдающемся ямальском поэте и писателе для Ямала и ямальцев. А не для того, чтобы там осуществлялись какие-то сомнительные проекты! Руки прочь от музея-квартиры Леонида Лапцуя!" - потребовали общественники.

Музей-квартира Леонида Лапцуя(2019)|Фото: Ольга Приходько

Напомним, ямальские власти разрабатывают концепцию преобразования музея. Задача – придать пространству современный облик и привлечь посетителей. Завтра по вопросу преобразования музея пройдут публичные слушания.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Руки прочь от музея-квартиры Леонида Лапцуя!" В Салехарде прошел пикет в защиту музея

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Леонид Лапцуй, музей, пикет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.03.2019 12:30 Мск Ямальцев приглашают обсудить объединение музеев ненецкого писателя Лапцуя и геолога Подшибякина
Ранее 04.03.2019 15:15 Мск На Ямале под угрозой ликвидации оказался музей ненецкого писателя Леонида Лапцуя

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 62

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети