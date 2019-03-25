"Руки прочь от музея-квартиры Леонида Лапцуя!" В Салехарде прошел пикет в защиту музея

Сегодня в Салехарде прошел пикет в защиту музея-квартиры Леонида Лапцуя. Пикет был организован силами регионального отделения КПРФ, однако его участниками, в основном стали беспартийные люди: обычные граждане, пенсионеры, молодежь, представители КМНС.

Пикетчики держали плакаты "Сохраним музей-квартиру Леонида Лапцуя", "Не сдадим Лапцуя! Отстоим культуру!", изготовленные собственными руками.

Мероприятие прошло по адресу: ул. Республики, 7 "Городской сад". Как сообщила Накануне.RU лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина, изначально пикет планировался в другом месте.

"Администрация города не дала провести пикет в центре города у памятника Ленина, сообщив о том, что там некая общественная организация проводит пикет. Какой пикет и какая организация, не сказали. В наше время и позже - до 18.00. Поэтому мы вынуждены были проводить пикет здесь", - сообщила она.

Активисты потребовали сохранить в неизменном виде музей-квартиру Леонида Лапцуя, в таком, в каком нам его оставила вдова Лапцуя Елена Сусой.

"Эта выдающаяся женщина безвозмездно передала округу свою квартиру, свой родной дом, где она жила вместе с мужем, где все связано с ним, вместе со всеми вещами и обстановкой, которые там были, для того, чтобы сохранить память о выдающемся ямальском поэте и писателе для Ямала и ямальцев. А не для того, чтобы там осуществлялись какие-то сомнительные проекты! Руки прочь от музея-квартиры Леонида Лапцуя!" - потребовали общественники.

Напомним, ямальские власти разрабатывают концепцию преобразования музея. Задача – придать пространству современный облик и привлечь посетителей. Завтра по вопросу преобразования музея пройдут публичные слушания.