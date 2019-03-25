Детское питание, которое депутат нашёл в морге Югорска, просрочено, его готовили к уничтожению

Власти Югры ответили на заявление депутата думы Югорска Антона Пантина, который нашёл в местном морге детское питание, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Информация о том, детское питание хранится в морге, не проверена авторами досконально. В здании, где находится морг, размещены, в том числе, склады, они разграничены с основным отделением, есть отдельные входы.

"В одном из таких помещений сейчас временно хранятся продуты питания с истёкшим сроком годности – до момента их утилизации. Они хранятся, как и следует, в общебольничном блоке", - отмечают в департаменте.

По решению департамента здравоохранения в ближайшее время во всех профильных учреждениях Югры пройдут контрольные проверки закупок и условий хранения детского питания.

"Комиссия начнёт работу уже завтра, первая проверка пройдёт в Югорске. При выявлении нарушений будут приняты управленческие решения", - уточнили власти.

Напомним, Пантин заявил о том, что нашёл в городском морге детское питание, в полицию. Силовики начали проверку.