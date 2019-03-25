Курганская область вошла в топ-20 регионов России, успешно реализующих государственную молодежную политику

Среди регионов УрФО в число двадцати субъектов, успешно реализующих государственную молодежную политику, внесены Ханты-Мансийский автономный округ (5 место), Тюменская область (6 место) и Челябинская область (13 место).

В тройку лидеров рейтинга Росмолодежи вошли Красноярский край, Республики Татарстан и Башкортостан.

Курганская область вошла в двадцатку регионов, успешно реализующих государственную молодежную политику, заняв 19 место из 85, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте образования и науки региона.





