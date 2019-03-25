25 Марта 2019
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Образование Курганская область

Курганская область вошла в топ-20 регионов России, успешно реализующих государственную молодежную политику

Курганская область вошла в двадцатку регионов, успешно реализующих государственную молодежную политику, заняв 19 место из 85, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте образования и науки региона.

В тройку лидеров рейтинга Росмолодежи вошли Красноярский край, Республики Татарстан и Башкортостан.

Среди регионов УрФО в число двадцати субъектов, успешно реализующих государственную молодежную политику, внесены Ханты-Мансийский автономный округ (5 место), Тюменская область (6 место) и Челябинская область (13 место).

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Курганская область вошла в топ-20 регионов России, успешно реализующих государственную молодежную политику

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Теги: молодежная политика, Зауралье, топ-20, рейтинг, образование



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