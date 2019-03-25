Россияне могут получить возможность въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Турция и Россия начали переговоры о возможности россиянам посещать республику по внутрироссийским паспортам. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

28 марта в ходе визита в страну главы МИД РФ Сергея Лаврова стороны будут обсуждать это более детально, уточнил он.

Турция традиционно является самым популярным направлением зарубежных поездок россиян – ее в 2018 году посетили 5,7 миллиона человек.

О возможности введения для россиян въезда в Турцию по внутреннему паспорту впервые было заявлено в 2015 году, сообщает "Интерфакс". Чавушоглу тогда отмечал, что реализовать эту меру несложно.

Напомним, в 2017 году году глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию страны отказаться от системы "все включено", которая очень популярна у россиян.