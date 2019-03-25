"Минстрой не знает, сколько в России сейсмонеустойчивых объектов": Счетная палата раскритиковала ведомство Якушева

Счетная палата не досчиталась в федеральных целевых программах (ФЦП) Министерства строительства большей части сейсмоопасных регионов. По данным аудиторов, в зоне сейсмической опасности сейчас находятся 70 регионов, в которых проживает более 80% населения страны, при этом 43 субъекта в программах сейсмоусиления не участвуют и не получают соответствующее финансирование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Счетной палаты РФ.

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Из 70 сейсмонеустойчивых регионов 43-х нет в ФЦП Минстроя. При этом среди них - 16 субъектов с наивысшей степенью сейсмической опасности, заявил аудитор Юрий Росляк.

"Проверка показала, что только в 15 регионах в сейсмоусилении нуждаются более 40 тыс. объектов. Причем значительная часть – это объекты жилищного фонда, социальной сферы и жизнеобеспечения", - констатировал Юрий Росляк, добавив, что в среднем ежегодно финансируется строительство и реконструкция около 30 объектов.

С 2014 по 2018 гг. профинансировано сейсмоусиление 155 объектов, в том числе 18 жилых домов. Однако, по мнению Счетной палаты, этих мер недостаточно.

Несмотря на то, что мероприятия по повышению сейсмической устойчивости жизненно важных объектов реализуются с 2002 г., у Минстроя до сих пор нет точных данных об общем количестве сейсмонеустойчивых объектов в России и об объеме жилого фонда, планируемого к расселению, заметили в СП.

Решить эту проблему помогла бы специальная информационная система "Сейсмобезопасность России", на создание которой было израсходовано 67,3 млн руб.

"Однако Минэкономразвития и Минфин не поддержали заявленную Минстроем потребность в ассигнованиях на восстановление системы", - отметил аудитор.

В госпрограмме не установлен показатель результативности мероприятий по сейсмоусилению в разрезе регионов, а жилищным законодательством не определен механизм переселения граждан из многоквартирных домов, сейсмоусиление которых невозможно или экономически нецелесообразно, добавили в СП.

В Минстрое проблему признали и сослались на недостаточное финансирование.

"Мы попробуем разработать ряд мероприятий и выйти с предложением по обследованию всего жилого и нежилого фонда, по которому можно провести сейсмоусиление, либо построить взамен новые объекты. Но на это потребуются дополнительные средства", - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Гордеев.

Счетная палата предложила Правительству включить в программу все сейсмоопасные регионы и проработать вопрос о создании единой информационной системы.

"Также считаем необходимым предусмотреть дополнительные меры господдержки для регионов с повышенной сейсмической опасностью, принимая во внимание более высокую стоимость строительства жилья из-за необходимости учитывать требования сейсмоустойчивости", - отметил в завершение Юрий Росляк.