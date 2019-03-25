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Нарушений нет? В Минприроды не сумели установить границы реки Исток, на берегу которой стоит дом ректора УрФУ

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области прокомментировали ситуацию с загородным домом ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова. В ведомстве не сумели установить границы реки Исток, на берегу которой стоит дом.

Напомним, ранее в местных СМИ появилась информация, что якобы загородный дом Кокшарова построен на берегу реки с нарушением закона и закрывает другим людям доступ к воде. Утверждалось, что по данному факту подано заявление в прокуратуру.

В прокуратуре Свердловской области Накануне.RU заявили, что обращения по факту ограничения свободного доступа к водному объекту при строительстве дома ректора к ним не поступали и проверки не проводились. Однако вся информация была направлена в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

загородный дом, коттеджный поселок Малый Исток(2019)|Фото: navalny.com

Сообщалось, что дом рядом с рекой якобы принадлежит Кокшарову

Мы направили в Минприроды запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Как говорится в ответе за подписью заместителя министра Вероники Русиновой, обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам относится к вопросам местного значения городского округа, поэтому информация была передана в администрацию Екатеринбурга. Однако с целью пресечения нарушений водного законодательства министерством 11 марта был проведен осмотр акватории и береговой полосы реки Исток в районе земельного участка.

"Территория огорожена бетонным забором, свободный доступ на земельный участок отсутствует. В связи с промерзанием водного объекта и устойчивым снежным покровом установить фактическое русло реки Исток, а также факт строительства бетонного забора в границах 20-метровой береговой полосы водного объекта, не представилось возможным", - говорится в ответе на запрос Накануне.RU.

В Минприроды добавили, что намерены провести повторный осмотр береговой полосы и акватории реки Исток в районе данного участка.

"В случае выявления нарушений водного законодательства министерством будет принят исчерпывающий комплекс мер в отношении лиц, ограничивающих свободный доступ граждан на береговую полосу водного объекта", - пообещали в ведомстве.

Напомним, ранее в Уральском федеральном университете подтвердили, что загородный дом в коттеджном кооперативе под Екатеринбургом действительно принадлежит Виктору Кокшарову. В вузе заверили, что он построен в полном соответствии с законодательством.

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Нарушений нет? В Минприроды не сумели установить границы реки Исток, на берегу которой стоит дом ректора УрФУ

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Теги: Кокшаров, дом, УрФУ, река, Минприроды



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Ранее 28.02.2019 12:45 Мск Минприроды проверит загородный дом, якобы принадлежащий ректору УрФУ

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