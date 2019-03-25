25 Марта 2019
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Происшествия Курганская область

"Секрет" раскрыт. В курганском горсуде посчитали, что в салоне эротического массажа работали проститутки

В Кургане городской суд признал виновной бывшую владелицу салона эротического массажа "Secret" в организации занятия проституцией, однако она сама утверждает, что такого не было и близко.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области, женщина полностью признала вину, ей назначен судебный штраф в размере 30 тыс. руб.

Однако сама женщина имеет на этот счет другое мнение.

"Я признала вину в суде, потому что у нас Курган - город маленький, и если бы я стала дальше обжаловать, то ничего хорошего бы их этого не вышло. Никакого занятия проституцией у нас в салоне не было - у нас были лишь сеансы эротического массажа. Это вообще другое", - сообщила Накануне.RU женщина.

Так как женщина полностью признала вину, ее освободили от уголовной ответственности.

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"Секрет" раскрыт. В курганском горсуде посчитали, что в салоне эротического массажа работали проститутки

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Теги: Секрет, Курган, спа-салон, эротический массаж, суд, проституция



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