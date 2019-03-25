Свердловские депутаты Госдумы будут лоббировать интересы "юбилейного" Екатеринбурга. Но не все

Губернатор Евгений Куйвашев провёл встречу с депутатами Государственной думы VII созыва, избранными от Свердловской области, чтобы обсудить возможность их участия при подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На мероприятие прибыли члены парламентской фракции "Единая Россия" Андрей Альшевскх, Александр Петров, Алексей Балыберди, Сергей Чепиков, Максим Иванов, Павел Крашенинников, а также Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") и Данил Шилков (ЛДПР).

Напомним, что ранее, 14 марта, Куйвашев провёл расширенное заседание оргкомитета по подготовке к юбилею уральской столицы, на котором заявил, что реализация мероприятий плана к 300-летию Екатеринбурга оценивается более чем в 240 млрд руб. - это средства федерального, регионального и местного бюджетов, а также частные инвестиции.

Тогда глава региона поручил увязать план подготовки к знаменательной дате с установками нового "майского" указа президента России, нацпроектами, программой "Пятилетка развития", а также с заявкой на проведение в 2023 году летней Универсиады в Екатеринбурге. В случае победы российской заявки Универсиада станет важнейшей составляющей юбилея города.

По словам губернатора, подготовка к 300-летию Екатеринбурга подразумевает масштабную работу по развитию городского пространства, благоустройству городской среды, улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, появлению новых знаковых объектов культуры и спорта, системному росту качества жизни горожан.

По словам Андрея Альшевских, парламентарии просмотрели перечень, составленный главой Екатеринбурга Александром Высокинским, а также ряд дополнительных мероприятий.

"Под конкретные мероприятия, где есть определённые трудности с получением федерального финансирования, можно сказать, что закреплены конкретные депутаты, - сказал Накануне.RU парламентарий после окончания беседы с губернатором. - И когда в Госдуму придут профильные министры, члены правительства РФ, мы эти темы будем озвучивать. Например, о выделении дополнительных денег на реконструкцию и строительство школ, обновлении подвижного состава пассажирского транспорта, строительстве метро".

О том, что всем свердловским депутатам Госдумы от губернатора поступило предложение войти в состав оргкомитета по подготовке к юбилею, Накануне.RU рассказал Александр Петров.

"Думаю, все ответили положительно, лично я дал согласие, - отметил парламентарий. - Потому что в проекте есть много вопросов, связанных со здравоохранением, а это моя профильная тема. Уверен, что реализация намеченного позитивно скажется на качестве жизни горожан. Вообще, лоббировать родной Урал - это нормально! Так серьёзно, как предстоящий юбилей, мы совместно с федералами готовили, наверное, только Чемпионат мира по футболу - 2018, саммиты, но - точечно. А здесь я увидел крупные системные решения".

Свое мнение Накануне.RU высказал и Дмитрий Ионин, который со своей стороны намерен добиваться от федерального руководства ремонта памятников архитектуры общероссийского значения в Екатеринбурге, в частности, Городка Чекистов и усадьбы Харитонова-Расторгуева. А общие расходы федерального центра на праздник в Екатеринбурге, по информации депутата, могут составить около 160 млрд руб.

Максим Иванов по итогам встречи пояснил журналистам, что итоги сегодняшней встречи будут проанализированы и обобщены.

"Сегодня было установочное совещание, в течение недели мы всё систематизируем и наметим план работы", - заявил депутат, проанонсировав следующую встречу с губернатором по подготовке к юбилею в сентябре этого года.

По его словам, поставленные главой региона планы - глобальные.

Отметим, что на встрече с Куйвашевым отсутствовали представители "ЕР" в Госдуме Лев Ковпак, Зелимхан Муцоев, Андрей Ветлужских, Николай Езерский (КПРФ), Игорь Торощин (ЛДПР). Ещё один из 14 мандатов депутатов, представляющих Средний Урал, остаётся вакантным после ухода Сергея Бидонько на должность вице-губернатора Свердловской области.