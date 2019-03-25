Киселев рассказал о "призыве" Путина "выдавливать из себя маленького Сталина"

Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о призыве президента РФ Владимира Путина "выдавливать из себя Сталина". Так он интерпретировал в своей программе "Вести недели" заявление главы государства на расширенной коллегии Генпрокуратуры. Выпуск передачи опубликован на канале ВГТРК в You-Tube.

"Понятно, что глава государства призывал строго следить за соблюдением закона в стране, но при этом был и куда более широкий посыл, обращенный к прокурорам, - выдавливать из себя Сталина. Конечно, Путин говорил другими словами, но смысл был именно таким", - сказал Киселев в эфире. Свою трактовку он сравнил с высказыванием Чехова о призыве "выдавливать из себя по капле раба".

Журналист подчеркнул, что речь идет о "маленьком Сталине", а не о "большом", который "модернизировал промышленность, с чьим именем связана победа над гитлеровским фашизмом и создание ядерного щита родины, за что мы не можем не быть благодарны Сталину до сих пор". По его словам, нужно выдавливать из себя "того маленького Сталина, что сидит в нас и по сей день". "Того, кто считал человека пылью и прямо по-садистски лишал людей свободы", - подчеркнул Киселев.

Телеведущий также заявил, что в нас все еще теплится традиция репрессии. "Репрессивное мышление - часть нашей культуры, которая чудесным образом теплится в недрах нашего госаппарата", - отметил он. Киселев добавил, что именно "Путин тащит все общество и всю систему из этого болота", а мы, как сложившаяся культурная конструкция, пассивно этому сопротивляемся.

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