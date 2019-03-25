В Воронеже водитель машины фотоконтроля платных парковок развернулся через две сплошные

В Воронеже автоинспекторы установили личность водителя машины фотоконтроля платных парковок, который развернулся через две сплошные линии.

23-летнему воронежцу назначили штраф в тысячу рублей, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

Ранее горожане опубликовали в пост в соцсети. Местная жительница сфотографировала нарушителя, написав: "От нас требуют, чтобы мы платили штрафы, при этом сами нарушают правила".

Ранее воронежцы раскритиковали платные парковки в центре города на публичных слушаниях. Ни один спикер не поддержал работу мэрии в этом направлении.

Система запущена в Воронеже с 1 октября. Платные парковки созданы на территории Ленинского и Центрального района – в общей сложности охвачено 59 улиц, на которых появилось 6 тыс. мест (10% мест – 600 – для инвалидов).

Однако до сих пор ГИБДД не наделили правом передавать административным комиссиям данные о собственниках транспортных средств. Региональные власти пообещали создать новую структуру в правительстве Воронежской области, чтобы наладить процесс взимания штрафов.