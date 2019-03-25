СК завершил расследование по одному из дел о пожаре в "Зимней вишне"

Завершено расследование в отношении семи фигурантов одного из уголовных дел о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В числе обвиняемых - генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин; технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова.

Надежда Судденок

Более 280 томов уголовного дела направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В СКР заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.

Сегодня стало известно, что Генпрокуратура РФ направила польским властям запрос об экстрадиции бывшего владельца ТЦ "Зимняя вишня"Вячеслава Вишневского . Напомним, в его действиях следствие усматривает признаки дачи взятки.

Ранее сообщалось, что Вишневский в 2016 году уехал из России в Испанию. В ноябре прошлого года его объявили в международный розыск.