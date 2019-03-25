В Екатеринбурге в аллее на Опалихинской изловили пожилого серийного педофила

В Екатеринбурге поймали пенсионера, который оказался серийным педофилом. Свою вину он уже признал.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 18 и 20 марта в районе аллеи по улице Опалихинская в уральской столице неустановленным мужчиной были совершены преступления сексуального характера в отношении двух девочек 8 и 9 лет. Дети сообщили об этом своим родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

22 марта злоумышленник был задержан на улице в районе этой же аллеи: им оказался местный житель, пенсионер 1955 года рождения. При допросе он не стал отпираться и во всем признался.

Ему уже предъявлено обвинение в совершении двух указанных эпизодов, также мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Суд отправил его под стражу до 17 мая включительно.

Сейчас следователи СКР ищут других возможных жертв пожилого педофила. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.