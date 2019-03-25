Полпред президента в ПФО решил обновить план празднования 800-летия Нижнего Новгорода

25 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Пермский край

Полпред президента в ПФО решил обновить план празднования 800-летия Нижнего Новгорода

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой областной столицы Владимиром Пановым предстоящее 800-летие города. Комаров отметил, что федеральный и региональный планы подготовки к юбилею сформированы в 2016 г., и сегодня нуждаются в актуализации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Главы региона и города рассказали о запланированных к юбилею развитии улично-дорожной сети, строительство социально-значимых объектов, реставрация значимых объектов культурного наследия. Также участники совещания обсудили проведение в дни торжеств культурно-массовых, образовательных, патриотических и спортивных мероприятий, тематических конгрессов и выставок, и аспекты информационного освещения праздника.

Отметим, Прикамье готовится к 300-летию Перми. В начале марта опубликовано распоряжение губернатора Максима Решетникова о межведомственной рабочей группе к празднику. Её возглавил заместитель председателя регионального правительства Антон Клепиков. Согласно документу, в числе задач рабочей группы – обеспечение и проведение мероприятий к круглой дате.

Совещание у полпреда в Приволжском ФО 800-летие Нижнего Новгорода(2019)|Фото: permkrai.ru

Напомним, ранее Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета празднования 300-летия краевой столицы. Возглавил его заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, заместителем стал Решетников. Всего в него вошли 24 человека, среди них – глава Перми Дмитрий Самойлов, спикер гордумы Юрий Уткин, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский и другие.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полпред президента в ПФО решил обновить план празднования 800-летия Нижнего Новгорода

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: 800-летие Нижнего Новгорода, Игорь Комаров, Глеб Никитин, Владимир Панов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 47

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети