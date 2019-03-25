Полпред президента в ПФО решил обновить план празднования 800-летия Нижнего Новгорода

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой областной столицы Владимиром Пановым предстоящее 800-летие города. Комаров отметил, что федеральный и региональный планы подготовки к юбилею сформированы в 2016 г., и сегодня нуждаются в актуализации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Главы региона и города рассказали о запланированных к юбилею развитии улично-дорожной сети, строительство социально-значимых объектов, реставрация значимых объектов культурного наследия. Также участники совещания обсудили проведение в дни торжеств культурно-массовых, образовательных, патриотических и спортивных мероприятий, тематических конгрессов и выставок, и аспекты информационного освещения праздника.

Отметим, Прикамье готовится к 300-летию Перми. В начале марта опубликовано распоряжение губернатора Максима Решетникова о межведомственной рабочей группе к празднику. Её возглавил заместитель председателя регионального правительства Антон Клепиков. Согласно документу, в числе задач рабочей группы – обеспечение и проведение мероприятий к круглой дате.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета празднования 300-летия краевой столицы. Возглавил его заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, заместителем стал Решетников. Всего в него вошли 24 человека, среди них – глава Перми Дмитрий Самойлов, спикер гордумы Юрий Уткин, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский и другие.