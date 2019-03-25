У Беглова растет число конкурентов, на старте – человек бывшего вице-губернатора Албина

Красимир Врански, основатель движения "Красивый Петербург", заявил о формировании предвыборного штаба, поиске спонсоров на кампанию по выборам губернатора и собственных дальнейших планах. Журналисты "Фонтанки" называют 38-летнего этнического болгарина Врански защитником зеленых насаждений и "профессиональный активистом".

Биография гражданина в самом деле примечательна, начать с того, что он обладатель паспортов двух стран – России и Болгарии. От последнего, по его словам, он планирует отказаться в течение ближайшего месяца.

В Санкт-Петербурге некоторое время назад Врански подвизался как общественник (начиная с протестов против фальсификаций на выборах 2011 года), какое-то время работал в общественных организациях, сейчас – безработный. Врански не видит особых проблем с преодолением так называемого "муниципального фильтра", потому что собирается баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга как самовыдвиженец. Вступать в какую-либо партию, чтобы выдвинуться кандидатом от нее, он не намерен.

Несколько лет назад в качестве то ли добровольного советника, то ли общественника Врански активно сотрудничал с вице-губернатором Игорем Албиным, которого некоторое время назад, осенью прошлого года, называли даже как возможного выдвиженца на предстоящих выборах. По разным причинам, в том числе из-за скандального шлейфа, этого не произошло, после скандала с дольщиками на пресс-конференции президента Албин вообще лишился своего поста в правительстве города. Врански, кстати, припоминают и сотрудничество со структурами "повара Путина", бизнесмена Евгения Пригожина.

Добавим, что по состоянию на сегодняшний день о своем намерении участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга заявили депутат Законодательного собрания города Оксана Дмитриева (лидер фракции "Партии Роста"), КПРФ планирует в сентябре выдвинуть для борьбы известного режиссера Владимира Бортко.

Ряд экспертов отмечают проблемы с рейтингами врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который с момента назначения на пост в качестве официальной кандидатуры Кремля и Администрации президента успел отметиться неоднозначными заявлениями и поступками.