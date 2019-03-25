25 Марта 2019
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Политика В России Украина

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины, говорится в официальном комментарии МИД РФ.

РФ вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, чтобы не подвергать их угрозе заведомого преследования, сообщается на сайте МИД.

Ранее ЦИК Украины отказал Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации граждан России в качестве международных наблюдателей на выборах президента страны 31 марта.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что ОБСЕ подала заявление о регистрации 24 граждан России официальными наблюдателями, которое было отклонено.

Напомним, Киев принял специальный закон, запрещающий гражданам России быть официальными наблюдателями на любых украинских выборах даже в составе международных миссий.

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Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

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Теги: россия, наблюдатели, выборы, украина



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