Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины, говорится в официальном комментарии МИД РФ.

РФ вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, чтобы не подвергать их угрозе заведомого преследования, сообщается на сайте МИД.

Ранее ЦИК Украины отказал Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации граждан России в качестве международных наблюдателей на выборах президента страны 31 марта.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что ОБСЕ подала заявление о регистрации 24 граждан России официальными наблюдателями, которое было отклонено.

Напомним, Киев принял специальный закон, запрещающий гражданам России быть официальными наблюдателями на любых украинских выборах даже в составе международных миссий.