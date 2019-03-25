Ямальцы рассказали об экологической защите Арктики

За пять лет очищено более 70 гектаров, собрано около 1 тыс. 200 тонн металлолома. Ямальские экологи – активисты общественной организации "Зеленая Арктика" рассказали об итогах своей работы на встрече в Совете Федерации. Сенаторы оценили вклад добровольцев Ямала в решение стратегической задачи развития Арктической зоны, сообщили Накануне.RU в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа.

Жителей России все больше заболят проблемы загрязнения окружающей среды, заметил первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров.

"По данным проведенного недавнего соцопроса, экологическая безопасность входит в пятерку основных показателей качества жизни. Наших граждан тревожит загрязнение воздуха, озер и рек, свалки", - заявил Николай Федоров.

Активисты общественной организации "Зеленая Арктика" поделились опытом Ямала в решении экологических проблем.

Экологическая экспедиция по очистке острова Белый стартовала по инициативе правительства Ямала в 2012 г. За пять лет добровольцы очистили более 70 гектаров земли, собрали около 1 тыс. 200 тонн металлолома и другого мусора, рассказал председатель "Зеленой Арктики" Евгений Рожковский в Совете Федерации.

Летом 2016 г. работа на острове Белый завершилась, и экологи приступили к очистке новой территории – Вилькицкого острова.

В прошлом году за две смены волонтеры собрали на острове 2 тыс. 600 металлических бочек, из них 800 с ГСМ, и очистили все постройки на территории полярной станции от металла, сообщил активист.

По предварительной оценке, для полного завершения работ понадобится 3-4 года.

"У главы Ямала Дмитрия Артюхова есть четкая позиция – эту работу продолжать, только с гораздо большей интенсивностью и до полной очистки острова", – сообщал заместитель губернатора Александр Мажаров на пресс-конференции об итогах экологической экспедиции в августе прошлого года.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик отметил, что национальный проект "Экология" предусматривает увеличение числа подобных волонтерских проектов.

Активисты получили благодарности председателя Совета Федерации за работу по формированию экологической культуры, воспитанию бережного отношения к природе и рациональному использованию природных ресурсов.

Отметим, что глава региона не остается в стороне от экологических проектов по очистке Арктики. В прошлом году Дмитрий Артюхов помогал волонтерам – участникам проекта "Дух Заполярья" - в генеральной уборке острова Заячий.

"Добровольческое движение, внимательное отношение к природе, экопроекты — все это мы всегда поддерживали и обязательно продолжим поддерживать", — отмечал Дмитрий Артюхов.

Напомним, обеспечение экологической безопасности - одно из приоритетных направлений развития Арктики, обозначенных в стратегии развития Арктической зоны. Стратегический документ был утвержден президентом до 2020 г. Помимо защиты окружающей среды, в нем прописаны такие приоритеты развития Арктики, как создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, международное сотрудничество, обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной границы.