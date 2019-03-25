В Приморье мальчик упал в шахту ливневой канализации

В Уссурийске девятилетний мальчик упал в шахту ливневки, следователи проводят проверку, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Приморскому краю.

Ранее СМИ сообщили, что на пересечении Новоникольского шоссе и улицы 8 Марта в Уссурийске ребенок провалился в шахту ливневой канализации.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, проявивших халатность, в результате которой пострадал малолетний", - говорится в сообщении.