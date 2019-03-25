На Среднем Урале раскрыто жестокое убийство 2-летней девочки: преступник задержан

На Среднем Урале раскрыто жестокое убийство малолетней девочки. Преступник задержан, сейчас с ним работают следователи.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, обвинение предъявлено жителю Ирбита 1979 года рождения. Все случилось вечером 23 марта: пьяный злоумышленник, находясь в квартире дома по улице Орджоникидзе, нанес множественные ножевые ранения двухлетней девочке. Согласно материалам дела, убийство было совершено из личной неприязни к ребенку.

Сейчас проводится работа по сбору и закреплению доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления изъято.

Решается вопрос о заключении убийцы под стражу. Теперь ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.