25 Марта 2019
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Происшествия За рубежом

Число жертв взрыва на заводе в Китае увеличилось до 78 человек

Количество жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 78 человек. Сообщается, что личности 56-ти из них установлены.
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Взрыв резервуара с химикатами на одном из химических заводов в провинции Цзянсу произошёл 21 марта. Пожар распространился на 16 предприятий, находившихся поблизости.

Спасатели на месте взрыва завода в Сяншуй, КНР(2019)|Фото: http://www.bjnews.com.cn/

22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин распорядился извлечь все необходимые уроки из происшествия, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. В тот же день при Госовете КНР создана специальная комиссия по расследованию взрыва.

В настоящее время оцеплено пространство площадью примерно в 3,4 кв. км, ведутся работы, призванные не допустить дальнейшего попадания химических отходов в реки. Началось восстановление зданий, находящихся неподалёку от места взрыва. Обязанность по восстановлению всех повреждённых домов возложена на местные правительственные органы. В общей сложности пострадали около 1600 домов, часть из которых не подлежит восстановлению. Власти обещали жителям предоставить новое жильё.

Последствия взрывыа на химзаводе в Сяншуй, КНР(2019)|http://www.bjnews.com.cn/

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Число жертв взрыва на заводе в Китае увеличилось до 78 человек

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Теги: Китай, Цзянсу, Сяншуй, химзавод, взрыв



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