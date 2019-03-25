Число жертв взрыва на заводе в Китае увеличилось до 78 человек

Количество жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 78 человек. Сообщается, что личности 56-ти из них установлены.

Взрыв резервуара с химикатами на одном из химических заводов в провинции Цзянсу произошёл 21 марта. Пожар распространился на 16 предприятий, находившихся поблизости.

22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин распорядился извлечь все необходимые уроки из происшествия, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. В тот же день при Госовете КНР создана специальная комиссия по расследованию взрыва.

В настоящее время оцеплено пространство площадью примерно в 3,4 кв. км, ведутся работы, призванные не допустить дальнейшего попадания химических отходов в реки. Началось восстановление зданий, находящихся неподалёку от места взрыва. Обязанность по восстановлению всех повреждённых домов возложена на местные правительственные органы. В общей сложности пострадали около 1600 домов, часть из которых не подлежит восстановлению. Власти обещали жителям предоставить новое жильё.