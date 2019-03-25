25 Марта 2019
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Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в купальнике

Барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.

В начале февраля женщина опубликовала фото, сделанную ей на озере Пионерское, во время заплыва участников клуба "моржов", пишет "АиФ-Алтай". Ее внешний вид не понравился некоторым родителям ее учеников.

Директор школы посчитала поведение педагога непристойным, заявив, что это "пятно на репутации школы" и так и "до педофилии недалеко".

Женщину уволили, но за нее вступились остальные родители. В должности она была восстановлена.

Татьяна Кувшинникова(2019)|Фото: mk.ru

Однако когда история прогремела на всю страну, давление на педагога усилилось, на ее уроки стали чаще приходить с проверками. В итоге она написала заявление об увольнении.

Ранее сообщалось об аналогичной истории омской учительницы. Женщина приняла участие в фотосессии для рекламы магазина одежды, при этом она была в купальнике. В администрации города такие действия сочли наносящими урон имиджу образовательного учреждения.

Преподавателя уволили, однако после общественного резонанса восстановили в должности.

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Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в купальнике

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Теги: учительница, фото, купальник



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