ГП направила в Польшу запрос о выдаче владельца ТЦ "Зимняя вишня"

Генпрокуратура РФ направила польским властям запрос об экстрадиции бывшего владельца ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее обращение направлено в министерство юстиции Польши. Бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" проходит по делу о пожаре в торговом центре, произошедшем в прошлом году.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СКР сообщил, что Вишневский задержан в Польше. Напомним, в его действиях следствие усматривает признаки дачи взятки.

Ранее сообщалось, что Вишневский в 2016 году уехал из России в Испанию. В ноябре прошлого года его объявили в международный розыск.

Напомним, недавно в МЧС вступились за пожарных, которые проходят по делу о пожаре в торговом центре.