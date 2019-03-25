Детское питание, которое нашли в морге Югорска, передали на хранение в больницу

Сотрудники полиции начали проверку заявления депутата гордумы Югорска Антона Пантина, который нашёл в местном морге детское питание. Оно изъято, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

22 марта к Пантину обратился неизвестный, который и рассказал ему о "складе". Политик после этого обратился в полицию.

В дежурной части зарегистрировали заявления Пантина, по нему началась проверка. Детское питание изъято и передано на ответственное хранение заместителю главврача Югорской городской больницы.