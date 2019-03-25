25 Марта 2019
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Экономика Свердловская область

Для нацпроекта "Жилье и городская среда" в Свердловской области направят около 4,5 млрд рублей

На Среднем Урале обсудили реализацию национального проекта "Жилье и городская среда".
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, в рамках национального проекта сформированы три региональных - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Формирование комфортной и городской среды на территории Свердловской области". В 2019 году на реализацию региональной составляющей нацпроекта на Среднем Урале предусмотрено 4,485 млрд рублей из бюджетов всех уровней. 1,7 млрд рублей будут взяты из областной казны.

В частности, проект "Жилье" предполагает повышение уровня обеспеченности уральцев жильем до 29,1 кв.м на человека, а также существенный рост объемов вводимой жилой недвижимости. По словам губернатора Евгения Куйвашева, на сегодняшний день в стадии строительства находится 289 жилых объектов, возводимых силами 122 застройщиков.

В свою очередь, проект "Формирование комфортной и городской среды на территории Свердловской области", направленный на комплексное благоустройство муниципалитетов, предполагает только в 2019 году проведение работ на территории 50 городов.

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Для нацпроекта "Жилье и городская среда" в Свердловской области направят около 4,5 млрд рублей

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Теги: жилье, строительство, нацпроект, Средний Урал



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