Кортеж с сопровождением обрушил рейтинг Паслера

Акции врио главы Оренбургской области Дениса Паслера на бирже губернаторов обрушились по итогам выходных, сообщает телеграмм-канал ПолитБрокер.

Это произошло после сообщений о кортеже из 15 машин с эскортом и мигалками, с которым новый глава въехал в регион.

Как сообщало Накануне.RU, в Оренбурге обсуждают громкий приезд врио губернатора, свердловчанина Дениса Паслера. По данным паблика "Типичный Оренбург" в Telegram, полицейские перекрыли дороги, "никого не пускали - не выпускали, в том числе и "скорую помощь".

Помощник Паслера, Елена Воронова, от комментариев по данному поводу отказалась.

Напомним, врио губернатора прибыл в Оренбург 22 марта, в этот день полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил его элитам.