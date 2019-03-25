В Тюменской области бывшему топ-менеджеру "Росгосстраха" грозит срок за мошенничества на 11 миллионов

Бывшего заместителя директора по корпоративному страхованию тюменского областного филиала "Росгосстраха" обвиняют в двух мошенничествах ценой в 11 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Следователи полагают, что в 2016–17 гг. замдиректора придумала схему, по которой якобы готовили и подписывали акты выполненных работ по автострахованию. Она заручилась поддержкой страховщика и менеджера управления корпоративных продаж "Росгосстраха", которые не знали о её замыслах.

По указанию обвиняемой менеджер от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым якобы оказывали услуги по автострахованию. Сумма ущерба – более 11 млн руб. Вскоре по делу утвердят обвинительное заключение и оно уйдёт в суд.