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Общество Свердловская область

Дубль два: Высокинский вновь собрался объехать Екатеринбург и проверить, как его убирают от снега

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский намерен вновь совершить большой объезд города и лично проверить, как его убирают от снега.

Ранее мэр поставил перед коммунальщиками и службами благоустройства задачу максимально освободить пространство уральской столицы от снега до конца марта - то есть к периоду его активного таяния.

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, теперь он намерен проверить все это лично - в ходе большого контрольного объезда города, который состоится в ближайшее воскресенье, 31 марта. Также в процессе рейда будет проверяться работа районных ДЭУ по вывозу снега в зонах их ответственности и ликвидации ранее выявленных снежных навалов на подконтрольных им территориях.

Напомним, 10 марта Александр Высокинский уже инспектировал районы областной столицы, чтобы оценить качество уборки снега и сделать организационные выводы в отношении своих подчиненных из местных администраций. Ранее мэр предупреждал, что может принять радикальные меры - вплоть до увольнений чиновников, не справляющихся со своими обязанностями по очистке муниципалитета от снежных завалов. Однако в итоге никого так и не уволили.

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

снег, сугробы, весна(2019)|Фото: Накануне.RU

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Дубль два: Высокинский вновь собрался объехать Екатеринбург и проверить, как его убирают от снега

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Теги: Высокинский, уборка, снег, объезд, Екатеринбург



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