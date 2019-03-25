Дело Мамаева и Кокорина направлено в суд

Громкое уголовное дело в отношении футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и их соучастников направлено в суд. Об этом сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД Ирина Волк

В деле фигурируют статьи 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), 116 ("Побои") и 213 ("Хулиганство") УК РФ.

Кокорина, Мамаева и еще нескольких человек обвиняют в избиении водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака.

Футболисты и другие фигуранты дела находятся под стражей с 11 октября прошлого года. Недавно суд продлил арест до 8 апреля.

Напомним, ранее Кокорин заявил, что "полностью усвоил полученный урок", чему поспособствовала тюрьма.