Южноуралец застрелил бывшую тещу и ее подругу за отказ отдать ему 4-летнего сына

В поселке Урожайный в Агаповском районе днем 24 марта 25-летний парень жестоко расправился с двумя женщинами. Одна была его бывшей тещей, а вторая - ее подругой.

Мужчина приехал, чтобы пообщаться со своим 4-летним сыном, однако бывшая теща не дала - началась ссора, злоумышленник достал пистолет и выстрелил в женщин, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

После убийства мужчина все же забрал ребенка и увез его к своей сестре, которая позже передала мальчика матери.

Сейчас подозреваемый задержан.