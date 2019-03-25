Воронежская область получила высокий рейтинг кредитоспособности

Воронежская область впервые получила высокий рейтинг кредитоспособности по национальной шкале на уровне ruАА- с прогнозом «стабильный», передает корреспондент Накануне.RU. Позиция ruАА- отражает высокий уровень кредитоспособности, долговой устойчивости и финансовой надежности региона по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».

Агентство отмечает высокодиверсифицированную экономику региона с упором на индустриально-аграрный сектор (в составе промышленности преобладают машиностроение, электроэнергетика, химическая индустрия и отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья), высокую бюджетную обеспеченность и высокий уровень показателей благосостояния. Также позитивно оценивается низкий уровень долговой нагрузки, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Сообщается, что при присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации. С начала 2019 года оценку получили 23 региона (с прогнозом «стабильный»). Наивысшая – у Татарстана и Ямало-Ненецкого округа – ruAAA, затем идет Башкирия – ruAA+. Воронежская область разделила четвертое и пятое места с Краснодарским краем, у остальных оцененных субъектов кредитные рейтинги оказались ниже.

В обоснование выставленной оценки приводится ряд аргументов. Так, Воронежская область характеризуется высокими размерными характеристиками: объем ВРП, по оценке региона, за 2018 год составит 959,6 млрд рублей (увеличение на 6,1%) . В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве (реальном секторе экономики) создается около 41% ВРП, из них 18,8% приходится на промышленность, 14,6% – на сельское хозяйство. В секторе непроизводственных услуг преобладают оптовая и розничная торговля – 20%, а также услуги гостиниц и ресторанов, в сфере недвижимости и ЖКХ, и их совокупная доля в ВРП составляет 39,2%.

Агентство отмечает высокую бюджетную обеспеченность региона. Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета области по итогам 2018 года составила 77,5%. В минувшем году план по налоговым и неналоговым поступлениям был перевыполнен на 11,7%, что также названо в числе положительных факторов.

Опережающий рост налоговых и неналоговых доходов областной казны был обеспечен за счет роста НДФЛ, налога на прибыль и налога на имущество организаций. Помимо этого, поддержку рейтингу оказывает профицитное исполнение бюджета на протяжении последних двух лет. По итогам 2018 года отношение профицита к налоговым и неналоговым доходам составило 13,3%.

Позитивно оценивается агентством и низкий уровень долговой нагрузки. По состоянию на 1 января 2019 года долг региона составил 30,9 млрд руб., отношение долга к налоговым и неналоговым доходам за предшествующие 12 месяцев составило 37,7%. Диверсификация структуры долга находится на невысоком уровне: 49,3% долговых обязательств представлены банковскими кредитами, 41,3% – бюджетными кредитами, 9,4% – облигационными займами. Такой размер и структура долгового портфеля определяют невысокие затраты региона на обслуживание долга – отношение расходов на обслуживание долга к налоговым и неналоговым доходам за 2018 год составило 0,96%. Объем обязательств, предстоящих к погашению в текущем году, сформирован за счет погашения части бюджетных кредитов и облигационного займа и составляет 13,4%.

Объем доходов бюджета субъекта РФ по итогам 2018 года составил 113,1 млрд руб., объем расходов – 102,1 млрд руб.