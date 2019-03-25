25 Марта 2019
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Политика Северо-Западный ФО

Беглов отправил в отставку главу Жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу Жилищного комитета города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.
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"За многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018-2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя Жилищного комитета Валерия Шияна", - говорится в сообщении.

Соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Беглов отправил в отставку гендиректора ГУП "Водоканал" Евгения Целикова. Отмечалось, что проверяющие органы зафиксировали рост дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия в последние годы.

Напомним, Беглов пока не сделал официального заявления о своем выдвижении на выборы главы Санкт-Петербурга. При этом руководитель фракции "Партии роста" в Законодательном собрании Оксана Дмитриева уже заявила о желании побороться за кресло губернатора в сентябре. Чуть позже стало известно о том, что КПРФ рассматривает вопрос о выдвижении в соперники врио губернатору Санкт-Петербурга известного режиссера Владимира Бортко.


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Беглов отправил в отставку главу Жилищного комитета Петербурга

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Теги: врио губернатора Александр Беглов, жилищный комитет, Санкт-Петербург, отставка



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