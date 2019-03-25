25 Марта 2019
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"Говорю как архитектор-градостроитель". Бутусов поддержал строительство Храма святой Екатерины в Екатеринбурге

Бывший лидер бывшей легендарной рок-руппы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов поддержал строительство храма святой Екатерины на площадке перед театром драмы.

"К возведению храма покровительницы города я отношусь положительно, это первейший и обязательный градостроительный элемент. Говорю как архитектор-градостроитель", - заявил певец, слова которого приводят СМИ.

бутусов вячеслав геннадьевич певец(2007)|Фото: Накануне.ru

Ранее за строительство Храма высказались другие свердловские рок-музыканты: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин и директор "Урал мьюзик найт" Евгений Горенбург.

молебен на месте будущего храма Святой Екатерины(2019)|Фото:

молебен на месте будущего храма Святой Екатерины(2019)|Фото:

Напомним, что 17 марта прошел молебен в честь праздника Торжества православия на месте будущего храма, который собрал около 10 тысяч человек. В молебне участвовали и заезжие звезды шоу-бизнеса: Михаил Галустян, Сергей Безруков, Алексей Чадов, Михаил Пореченков и другие.

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"Говорю как архитектор-градостроитель". Бутусов поддержал строительство Храма святой Екатерины в Екатеринбурге

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Теги: Вячеслав Бутусов, храм святой екатерины



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