В отсеке "Союза МС-09" нашли пыль от сверления отверстия

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что специалисты нашли следы металлической пыли, оставшейся от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09".

По словам Рогозина, у госкорпорации "нет ответа на вопрос", почему в определенных местах в бытовом отсеке была найдена стружка от сверления.

"Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке", - цитирует его РИА Новости.

Чтобы установить причины появления пыли, космонавты на орбите проведут следственный эксперимент по сверлению металлического бруска.

Напомним, корабль "Союз МС-09"отправился на МКС в начале июня 2018 года. 30 августа на станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза".

Сначала сообщалось, что разгерметизация произошла из-за производственного брака. Однако затем Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

20 декабря экипаж "Союза МС-09" доставил на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки".