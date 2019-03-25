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Наука и техника В России

В отсеке "Союза МС-09" нашли пыль от сверления отверстия

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что специалисты нашли следы металлической пыли, оставшейся от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09".

По словам Рогозина, у госкорпорации "нет ответа на вопрос", почему в определенных местах в бытовом отсеке была найдена стружка от сверления.

"Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке", - цитирует его РИА Новости.

Чтобы установить причины появления пыли, космонавты на орбите проведут следственный эксперимент по сверлению металлического бруска.

Напомним, корабль "Союз МС-09"отправился на МКС в начале июня 2018 года. 30 августа на станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза".

Сначала сообщалось, что разгерметизация произошла из-за производственного брака. Однако затем Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

20 декабря экипаж "Союза МС-09" доставил на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки".

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В отсеке "Союза МС-09" нашли пыль от сверления отверстия

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Теги: союз мс-09, пыль, сверление



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