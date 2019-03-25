Эксперт: Сотня военных советников в Венесуэле - это даже мало

24 марта в Каракас прибыли два российских военных самолёта, доставших 35 тонн груза и группу военнослужащих.

Первые сообщения о прибытии российских военных появились ещё в конце января. Тогда на фоне начавшихся после инаугурации Николаса Мадуро акций протеста в Венесуэлу чартерными рейсами якобы прибыли 400 сотрудников частных военных компаний. При этом часть бойцов ЧВК могла находиться в латиноамериканской стране ещё со времени президентских выборов в мае 2018 г. Эти слухи вскоре были опровергнуты, более того, присутствие российских военных в Венесуэле не смогли обнаружить Соединённые Штаты.

Нынешний визит подтвердили в дипломатических кругах. Россияне будут участвовать в двусторонних консультациях по заключённым ранее контрактам, в том числе и по военно-техническому сотрудничеству.

В то же время визит военнослужащих из РФ многие связывают с недавним заявлением Николаса Мадуро о том, что власти США решили убить его руками колумбийских спецслужб или наркомафии. Защитой венесуэльского президента объяснялось и "прибытие вагнеровцев".

Вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин в беседе с Накануне.RU назвал реакцию Запада на прибытие российских военных самолетов "естественной в условиях нашей активизации на этом континенте".

По мнению эксперта, венесуэльская армия в подавляющем большинстве оснащена российской военной техникой. И естественно, что в стране должны быть инструкторы и технический состав, который помогает осваивать, эксплуатировать её, или же проводить какие-то регламентные работы.

"Я ожидал такую реакцию, что "приехал штурмовой батальон, чтобы всех охранять и вообще всю оппозицию уничтожить". Сценарий [пропаганды] уже написан на Западе", - отметил Владимир Анохин.

В то же время инструкторов в различные части Земного шара направляют и сами Соединённые Штаты, например, на Украину, где помогают осваивать "Джавелины" - технику, гораздо менее сложную, чем тот же С-300.

"На самом деле это технические специалисты, многопрофильные, потому что там и авиация, там и С-300, там и бронетехника. А 100 человек - это даже мало для такого объёма работы. То, что их привезли Ан-124 и Ил-62, ну простите, для этого и существует военно-транспортная авиация, чтобы перебрасывать военных в любую точку для выполнения своих функциональных обязанностей", - напомнил он.