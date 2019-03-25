В Югорске тонны детского питания хранят в морге

В морге Югорска хранится детское питание. Находку сделал депутат гордумы Антон Пантин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, речь идёт о прощальном зале здания городского морга Югорска. Там в коробках лежит 3 т детского питания. Политик оценил его в 1,5 млн руб.

"Сначала я подумал, что это какая-то недобрая шутка, однако после целенаправленного сбора данных информация подтвердилась. Такое нарочно не придумаешь. Цинизм и наглость некоторых работников больницы просто зашкаливает. На мой взгляд, ситуация совершенно аморальная и находится за гранью добра и зла. В то время, как многие семьи вынуждены на мизерное пособие по уходу за ребенком или на последние деньги покупать питание своим детям в магазинах, тут простаивает огромное количество коробок", - отметил Пантин.

Но главная опасность, по его мнению, не в этом. Морг продолжает работать, "в здании, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды".

"Картон для них – не помеха. Даже некоторых испарений достаточно для отравления взрослого человека, не говоря уже о ребенке", - резюмировал политик.

В департаменте здравоохранения Югры воздержались от комментариев, предложив связаться позже.