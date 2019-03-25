Директор Бурятского НИИ сельского хозяйства напал на тележурналиста: проводится проверка

Директор Бурятского НИИ сельского хозяйства напал на корреспондента местного телеканала, инцидент проверит управление СКР по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

Корреспондент приехал здание НИИ, чтобы взять у директора учреждения комментарий о распоряжении земельными участками, которые находятся на балансе института.

"Во время разговора по поводу интервью директор нанес удары корреспонденту ногами по нижним конечностям и удары ладонью по лицу", - говорится в сообщении.

Помимо этого он отобрал у корреспондента мобильный телефон, на который велась съемка, и удерживал аппарат у себя.