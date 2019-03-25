СМИ сообщили о возможном создании мобильного оператора для военных

Оператор "Воентелеком", подчиняющийся Минобороны РФ, создаст в России сеть мобильной связи, которой будут пользоваться военные. Об этом пишет газета "Ведомости".

По данным издания, "Воентелеком" получил лицензию виртуального оператора для работы по всей стране на 5 лет.

Провайдер будет строить свою систему связи на базе сети Tele2, от других она будет отличаться повышенной защищенностью.

По словам собеседника газеты, "Воентелеком" воспользуется моделью full MVNO. Она предполагает, что будут использоваться лишь вышки и частоты Tele2, оставляя при этом полный контроль над системой. Также она позволяет внедрять разные системы защиты и шифрования.

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий военнослужащим пользоваться смартфонами и другими электронными приспособлениями.

Закон также запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах.

Правила поведения в интернете Минобороны разработало в конце 2017 года. В них отмечалось, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к размещенной там личной информации, а публикации российских военных постоянно анализируют иностранные спецслужбы. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут "сорвать боевую задачу".