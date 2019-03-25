На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге водитель погиб, врезавшись в припаркованный длинномер

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Все случилось ночью на дублере Сибирского тракта напротив дома №38 на улице 40 лет ВЛКСМ.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Mazda врезался в припаркованный длинномер Freightliner. От удара водитель легковушки 1993 года рождения скончался на месте.

Для установления причин произошедшего на место выезжали руководители ГИБДД Екатеринбурга, спасатели МЧС и следственно-оперативная группа полиции. Сейчас проводится расследование инцидента.

Фото с места аварии