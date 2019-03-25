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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Перми снизилась рождаемость и возросла смертность

В Перми по итогам прошлого года зафиксировано снижение числа родившихся и рост числа умерших, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Пермьстата, в прошлом году в Перми родились 12,08 тыс. человек, умерли - 12,43 тыс. Естественная убыл населения составила 350 человек. Число родившихся по сравнению с 2017 г. сократилось на 8,3%. Отметим, что в 2017 г. в Перми фиксировался рост числа жителей на 995 человек.

Больше всего рождаемость снизилась в Свердловском районе города - на 11%, в Индустриальном - на 9,4%, в Дзержинском - на 9,2%. Также Дзержинский район является одним из лидеров по росту уровня смертности - он вырос на 6,1%.

В целом уровень смертности вырос на 2,1% по сравнению с прошлым годом. Согласно статистике, в списке причин смертности лидируют болезни системы кровообращения - 53,3%, на втором месте смертность от новообразований - 16,2%, третье место - несчастные случая, отравления и травмы - 8%.

В 2018 г. на 9% снизилась смертность от болезней эндокринной системы и нарушения обмены веществ, но при этом на 8% возросла смертность умерших от инфекционных и паразитарных болезней, из них большая часть - смертность от ВИЧ (81,3%) и от туберкулеза (7,6%). При этом смертность от туберкулеза сократилась на 16,7%, а смертность от ВИЧ возросла на 10,9%.

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В Перми снизилась рождаемость и возросла смертность

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Теги: рождаемость, смертность, болезни, спид, вич



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