Андрей Потапов подал документы на конкурс по выборам главы Кургана

Глава администрации Кургана Андрей Потапов, как и ожидалось, подал документы на конкурс по выборам главы города, эту информацию Накануне.RU подтвердила секретарь конкурсной комиссии.

"Да, Андрей Юрьевич подал документы до обеда", - отметила секретарь.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 25 марта в конкурсе по выбору главы Кургана появился еще один кандидат - документы для участия принес депутат Курганской областной думы и главный "сокол Жириновского" Зауралья Юрий Ярушин.

Ранее документы подали экс-депутат гордумы и бывший глава одного из департаментов мэрии Роман Сергеечев и гендиректор экологической фирмы из Тюмени Сергей Завьялов.