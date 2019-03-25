27-летняя домохозяйка от ЛДПР победила на выборах мэра иркутского Усть-Илимска

25 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Сибирский ФО В России

27-летняя домохозяйка от ЛДПР победила на выборах мэра иркутского Усть-Илимска

В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска, по предварительным данным, лидирует 27-летняя домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР.

Выборы состоялись 24 марта. При явке 30% Щекина со значительным отрывом обошла единоросса - председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина.

По данным ГАС "Выборы", у выдвиженца от ЛДПР - 43,9% голосов избирателей, у представителя "Единой России" - 37,3%.

Анна Щекина(2019)|Фото: vk.com

Участвовавшая в выборах от "Справедливой России" продавец Ирина Кондратьева получила 6,3%. На последнем месте с 2% домохозяйка Екатерина Сазонова от "Городов России".

Выборы градоначальника Усть-Илимска проходят досрочно. В январе предыдущий градоначальник Вакиль Тулубаев объявил о своей отставке.

Как передает Regnum, городская дума дважды подряд – в 2016 и в 2017 годах - оценивала деятельность мэра города неудовлетворительно. Но сам мэр с такой оценкой был не согласен и оспаривал решения в суде.

Однако городской суд на сторону Тулубаева встать отказался, после чего мэр подал заявление об отставке по собственному желанию.

Напомним, прежний мэр Владимир Ташкинов был задержан в апреле 2015 года в Новосибирске по подозрению в получении взяток на 11 млн рублей.

В 2017 году он был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Ташкинов был избран в марте 2010 года от партии "Справедливая Россия".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

27-летняя домохозяйка от ЛДПР победила на выборах мэра иркутского Усть-Илимска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: усть-илимск, анна щекина, лдпр, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 5698

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети