27-летняя домохозяйка от ЛДПР победила на выборах мэра иркутского Усть-Илимска

В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска, по предварительным данным, лидирует 27-летняя домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР.

Выборы состоялись 24 марта. При явке 30% Щекина со значительным отрывом обошла единоросса - председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина.

По данным ГАС "Выборы", у выдвиженца от ЛДПР - 43,9% голосов избирателей, у представителя "Единой России" - 37,3%.

Участвовавшая в выборах от "Справедливой России" продавец Ирина Кондратьева получила 6,3%. На последнем месте с 2% домохозяйка Екатерина Сазонова от "Городов России".

Выборы градоначальника Усть-Илимска проходят досрочно. В январе предыдущий градоначальник Вакиль Тулубаев объявил о своей отставке.

Как передает Regnum, городская дума дважды подряд – в 2016 и в 2017 годах - оценивала деятельность мэра города неудовлетворительно. Но сам мэр с такой оценкой был не согласен и оспаривал решения в суде.

Однако городской суд на сторону Тулубаева встать отказался, после чего мэр подал заявление об отставке по собственному желанию.

Напомним, прежний мэр Владимир Ташкинов был задержан в апреле 2015 года в Новосибирске по подозрению в получении взяток на 11 млн рублей.

В 2017 году он был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Ташкинов был избран в марте 2010 года от партии "Справедливая Россия".