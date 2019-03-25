25 Марта 2019
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Политика Челябинская область

Глава Копейска и его первый зам уходят в отставку

Глава Копейска Владимир Можин покидает пост по собственному желанию. Вместе с ним уходит и его ближайшая команда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Градоначальник подчеркнул, что это его личное решение. 27 марта он работает последний день.

"Моей задачей было стабилизировать ситуацию в Копейске, примирить администрацию и Собрание депутатов, сделать работу всех служб и ведомств более слаженной. Сегодня мы видим, что в городе нет конфликтов, в коллективе рабочие отношения", - подчеркнул он.

Напомним, бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин был избран главой города в марте 2017 года после досрочной отставки Валерия Устинова, который проработал в этой должности около двух недель.

Устинов был избран руководителем муниципалитета 5 декабря 2016 года. Фаворитом на выборах считался и.о. главы Владимир Бисеров. Его кандидатура была выдвинута "Единой Россией" и поддержана губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Однако депутаты сделали выбор в пользу другого претендента, хотя их решение и не было единодушным. Разница между кандидатами - всего в три голоса. В "ЕР" результаты назвали неожиданными.

Добавим, что вместе с Можиным покидает пост и первый заместитель главы городского округа Константин Никиктин.

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Глава Копейска и его первый зам уходят в отставку

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Теги: Владимир Можин, глава Копейска, отставка, выборы, конкурс,



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