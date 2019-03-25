Следственный комитет России скидывается на божественную борьбу с беззаконием

Сотрудникам Следственного комитета (СК) РФ по Ставропольскому краю спущена "разнарядка" о сборе средств на скульптурную композицию Архистратигу Божьему Михаилу (архангелу Михаилу). На эти же цели предстоит собрать деньги следователям из Башкирии и других регионов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, к коллегам "об объявлении сбора добровольных пожертвований" обратился руководитель следственного управления (СУ) ставропольского СК генерал-майор юстиции Игорь Иванов. В подписанном им документе (копия есть в редакции) говорится, что на возведение у парадного входа строящегося здания федерального СК в Москве (Технический переулок, 2) композиции в честь духовного покровителя Следственного комитета предстоит скинуться по 1,5 тыс. руб. Отмечается, что проект благословлён Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также "всецело поддержан Следственным комитетом Российской Федерации".

"Сотрудниками управления по учебной и воспитательной работе в инициативном порядке принято единогласное решение об отчислении на счёт общественной организации ветеранов денежных средств в размере 1500,00 руб. с человека", - сообщается в письме, в котором уточняется, что пожертвования направят также на поздравления ветеранов следствия и детей погибших сотрудников.

Собранные деньги со списком участников благотворительной акции следователям необходимо направить до 1 апреля этого года в финансово-экономический отдел СК по Ставрополью.

Аналогичный документ (копия есть в редакции) получили начальники следственных отделов и отделов аппарата СУ СК РФ по Республике Башкортостан. Там и.о. руководителя следственного управления полковник юстиции Валерий Липский довел до подчинённых информацию о том, что им "необходимо в срок до 25 марта 2019 года обеспечить представление в финансово-экономический отдел оформленных сотрудниками заявлений с приложенным образцом, рекомендуемый размер пожертвований – 1,5% от месячного заработка".

Напомним, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл благословил определить архангела Михаила духовным покровителем Следственного комитета России в августе 2016 года.

Как сообщила тогда пресс-служба СК РФ, выбор небесного покровителя обусловлен следующим: "Во-первых, в Писании он изображается как главный борец против всякого беззакония среди людей, а в книге Откровения выступает как воин Света, главный вождь в войне против дьявола и темных сил, в православной иконографии Архангел Михаил изображается пронзающим копьем дьявола (змея, дракона, сатану), попирающим ногой богатого старика (как символ борьбы с мздоимством и другими коррупционными правонарушениями); во-вторых, Архангел Михаил также часто изображается держащим весы, где одна из чаш тяжелее другой, которые помогают стражу райских врат отличить праведника от грешника, позволяя провести аналогию с уголовным судопроизводством, что является основной задачей Следственного комитета".

В феврале этого года установку трехметрового изваяния архангела Михаила у входа в СК РФ утвердил председатель ведомства Александр Бастрыкин. При этом в комитете отрицают принудительный сбор средств.

"В СМИ распространяется информация о том, что сотрудников Следственного комитета России якобы принуждают сдавать денежные средства на возведение скульптурной композиции Архангела Михаила, - говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном вчера. - В связи с этим хотелось бы пояснить, что сбор средств на скульптуру осуществляется исключительно на добровольных началах, а внести пожертвование может каждый – для этого не нужно быть сотрудником СК России".

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко также пояснила, что инициатива сбора пожертвований принадлежит не руководству Следственного комитета, а некоммерческой организации - Национальной ассоциации организаций ветеранов следственных органов "Союз ветеранов следствия", которая вправе собирать денежные средства для достижения уставных целей.