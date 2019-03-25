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"Лучший финал в истории": в Прикамье подвели итоги Всероссийских соревнований "Золотая шайба"

В Перми подвели итоги Всероссийских соревнований "Золотая шайба", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Хоккейный турнир такого масштаба в Пермском крае состоялся впервые. Игры проходили в Перми и Краснокамске. Всего в финальных соревнованиях "Золотой шайбы" приняли участие 62 команды со всей России. Общее количество участников превысило 1200 человек. Турнир проводился по олимпийской системе: в результате жеребьевки сформировалось 16 групп по четыре команды, 16 победителей вышли в плей-офф и разыграли Кубок.

Отметим, финальную игру кубка "Золотая шайба" транслировал в прямом эфире федеральный телеканал "Матч ТВ". Заключительный матч, а также торжественная церемония закрытия Всероссийских соревнований состоялись 23 марта в Перми, в универсальном дворце спорта "Молот". Победу одержали хоккеисты "Полюса" из Приморского края. Они обыграли сахалинскую команду "Кристалл" со счетом 5:4. Третье место у "Олимпа" - вологодских хоккеистов.

Всероссийские соревнования Золотая шайба(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Всероссийские соревнования Золотая шайба(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Впервые в истории турнира победителям вручен переходящий кубок.

Подводя итоги финальным матчам, губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что юные хоккеисты проявили мужской характер.

"Это многое говорит о созданной системе развития массового спорта в стране. В России в хоккей играют и дети, и ветераны, развивается и профессиональный спорт, и дворовой хоккей. Думаю, что для Пермского края завершившиеся соревнования дадут дополнительный толчок в развитии детского и юношеского спорта", — выразил мнение глава региона.

Всероссийские соревнования Золотая шайба(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев отметил, что Прикамье является одним из лучших регионов ПФО по уровню развития массового спорта. Он также выразил гордость, что Приволжский федеральный округ стал лидером по числу участников соревнований турнира "Золотая шайба" в РФ. Президент Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" им. А.В. Тарасова, внук легендарного тренера Алексей Тарасов высоко оценил уровень организации финального этапа соревнований. Сам финал "Золотой шайбы" он назвал "лучшим в истории".

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"Лучший финал в истории": в Прикамье подвели итоги Всероссийских соревнований "Золотая шайба"

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Теги: Всероссийские соревнования Золотая шайба, Максим Решетников, хоккей, награждение, кубок



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