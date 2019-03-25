Мужчина, размахивающий бензопилой в кафе в Находке, попал на видео

Полиция проводит проверку по факту видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края.

Ранее видео появилось в соцсетях. Несколько мужчин попытались остановить неизвестного, в итоге скрутив его.

В полиции сообщили, что заявлений от участников инцидента не поступало, передает РИА Новости.

Ранее в Минске молодой человек, вооруженный бензопилой и топором, устроил резню в торговом центре, погиб один человек, еще один был госпитализирован.

Нападавший был задержан, им оказался несовершеннолетний.