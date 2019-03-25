25 Марта 2019
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Общество Свердловская область

В Свердловской области закрыты две ледовые переправы: осталось еще 16

В Свердловской области начали закрывать ледовые переправы. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как уточнили в ведомстве, причиной закрытия стало потепление. В ежедневном режиме сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ведут мониторинг состояния ледовых переправ. По итогам обследования были признаны небезопасными и закрыты две из них на реке Туре: одна у села Усть-Ницинское, другая - у села Макуй.

Сотрудники ГИМС совместно с представителями собственников ледовых переправ зачернили лед в местах заезда и установили знаки, запрещающие движение транспорта.

ледовая переправа, открытие(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как добавили в МЧС, на Среднем Урале пока продолжают действовать 16 ледовых переправ, их безопасность находится под постоянным контролем. В ближайшее время планируется закрыть оставшиеся.

Как сообщало Накануне.RU, ранее из-за теплой погоды начали закрывать ледовые переправы в Югре.

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В Свердловской области закрыты две ледовые переправы: осталось еще 16

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Теги: переправы, закрытие, Средний Урал, МЧС, потепление



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