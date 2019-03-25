В Тюменской области водитель остановился на месте массовой аварии и сам попал в ДТП

24 марта на трассе Тюмень – Омск произошли две аварии с пострадавшими. Участником второй стал свидетель первого столкновения, сообщила Накануне.RU начальник отдела пропаганды тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В 9.43 24 марта на 117 км трассы Тюмень – Омск "семёрка" столкнулась с большегрузом "Вольво". После этого машина врезалась в два других грузовика, "Вольво" и "Сканию". Пострадал 55-летний водитель легковушки – у него ушибы, у 24-летнего пассажира этой же машины – также ушиб, под вопросом – травма головы.

Вскоре на трассе остановился "Митсубиси", водитель которого решил посмотреть, что произошло с грузовиками. Чуть позже в иномарку врезалась "десятка". 64-летний водитель отечественной машины получил ушиб колена, её 60-летний пассажир – перелом голени, также получил травму 38-летний пассажир "Митсубиси". Обе аварии сопровождал туман.