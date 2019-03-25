25 Марта 2019
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Происшествия Тюменская область

В Тюменской области водитель остановился на месте массовой аварии и сам попал в ДТП

24 марта на трассе Тюмень – Омск произошли две аварии с пострадавшими. Участником второй стал свидетель первого столкновения, сообщила Накануне.RU начальник отдела пропаганды тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
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В 9.43 24 марта на 117 км трассы Тюмень – Омск "семёрка" столкнулась с большегрузом "Вольво". После этого машина врезалась в два других грузовика, "Вольво" и "Сканию". Пострадал 55-летний водитель легковушки – у него ушибы, у 24-летнего пассажира этой же машины – также ушиб, под вопросом – травма головы.

Вскоре на трассе остановился "Митсубиси", водитель которого решил посмотреть, что произошло с грузовиками. Чуть позже в иномарку врезалась "десятка". 64-летний водитель отечественной машины получил ушиб колена, её 60-летний пассажир – перелом голени, также получил травму 38-летний пассажир "Митсубиси". Обе аварии сопровождал туман.

Массовая авария Тюмень - Омск три грузовика легковушка(2019)|Фото: vk.com

Авария Тюмень - Омск свидетель массового ДТП(2019)|Фото: vk.com

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В Тюменской области водитель остановился на месте массовой аварии и сам попал в ДТП

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Теги: Тюмень - Омск, массовая авария, грузовик



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