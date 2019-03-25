25 Марта 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинске ликвидируют несанкционированные свалки в поселке Шершни и промзоне

В Челябинске ликвидируют несанкционированные свалки в промзоне Металлургического района и вблизи жилых домов в поселке Шершни.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба ОНФ, стихийные свалки были обнаружены в ходе рейда общественников, в котором приняли участие представители минэкологии, регоператора по обращению с отходами и районных администраций.

В частности, места скопления мусора обнаружили в лесном массиве вблизи улицы Валдайской.

стихийная свалка, Челябинск,(2019)|Фото: ОНФ Челябинская область

"Мусорные кучи увеличились в объемах, на них складируются промышленные отходы. Считаем, что чиновники администрации должны убрать незаконные свалки и исключить условия для их возникновения в будущем. Важно и персонализировать ответственность за эти нарушения, выявляя виновных, чей транспорт завозит в лес отходы", – считает эксперт ОНФ Виталий Вороной.

Еще одна стихийная свалка находится недалеко от жилых домов в поселке Шершни. Там установлен бункер для отходов, но он постоянно переполнен. В результате вокруг контейнера образовалась несанкционированная свалка площадью около 30 кв. м.

стихийная свалка, поселок Шершни,(2019)|Фото: ОНФ Челябинская область

Общественники обратили внимание чиновников на необходимости доработать терсхему.

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В Челябинске ликвидируют несанкционированные свалки в поселке Шершни и промзоне

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Теги: свалки, ОНФ, мусор, минэкологии,



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