В Челябинске ликвидируют несанкционированные свалки в поселке Шершни и промзоне

В Челябинске ликвидируют несанкционированные свалки в промзоне Металлургического района и вблизи жилых домов в поселке Шершни.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба ОНФ, стихийные свалки были обнаружены в ходе рейда общественников, в котором приняли участие представители минэкологии, регоператора по обращению с отходами и районных администраций.

В частности, места скопления мусора обнаружили в лесном массиве вблизи улицы Валдайской.

"Мусорные кучи увеличились в объемах, на них складируются промышленные отходы. Считаем, что чиновники администрации должны убрать незаконные свалки и исключить условия для их возникновения в будущем. Важно и персонализировать ответственность за эти нарушения, выявляя виновных, чей транспорт завозит в лес отходы", – считает эксперт ОНФ Виталий Вороной.

Еще одна стихийная свалка находится недалеко от жилых домов в поселке Шершни. Там установлен бункер для отходов, но он постоянно переполнен. В результате вокруг контейнера образовалась несанкционированная свалка площадью около 30 кв. м.

Общественники обратили внимание чиновников на необходимости доработать терсхему.