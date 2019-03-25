25 Марта 2019
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Жители Комсомольска-на-Амуре на митинге потребовали от НПЗ прекратить травить их

Жители Комсомольска-на-Амуре вышли на митинг, требуя прекратить травить их вредными выбросами с местного нефтеперерабатывающего завода.

В акции приняли участие около 200 человек. Комсомольчане заявляют, что вонь от выбросов преследует их и днем, и ночью.

На митинге была принята резолюция, передает Regnum. Ее направят краевым и городским властям, а также руководству Комсомольского НПЗ.

НПЗ, Комсомольск-на-Амуре(2019)|Фото: photogoroda.com

В 2018 году в Самаре жители Куйбышевского района жаловались на выбросы с промышленных предприятий, расположенных вблизи жилой застройки. Среди вероятных источников выбросов называются Куйбышевский НПЗ.

Завод входит в структуру "НК-Роснефть", как и НПЗ в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщало Накануне.RU, граждане России все чаще стали выходить на санкционированные и несанкционированные митинги протеста против нарушения их прав на чистый воздух, воду и другие земные блага. Практически в каждом регионе страны есть свои "болевые точки", связанные с работой промышленных предприятий, либо с планами по постройке производств, которые население воспринимает как угрозу безопасности и благополучию.

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Жители Комсомольска-на-Амуре на митинге потребовали от НПЗ прекратить травить их

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Теги: Комсомольск-на-Амуре, НПЗ, митинг



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