Жители Комсомольска-на-Амуре на митинге потребовали от НПЗ прекратить травить их

Жители Комсомольска-на-Амуре вышли на митинг, требуя прекратить травить их вредными выбросами с местного нефтеперерабатывающего завода.

В акции приняли участие около 200 человек. Комсомольчане заявляют, что вонь от выбросов преследует их и днем, и ночью.

На митинге была принята резолюция, передает Regnum. Ее направят краевым и городским властям, а также руководству Комсомольского НПЗ.

В 2018 году в Самаре жители Куйбышевского района жаловались на выбросы с промышленных предприятий, расположенных вблизи жилой застройки. Среди вероятных источников выбросов называются Куйбышевский НПЗ.

Завод входит в структуру "НК-Роснефть", как и НПЗ в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщало Накануне.RU, граждане России все чаще стали выходить на санкционированные и несанкционированные митинги протеста против нарушения их прав на чистый воздух, воду и другие земные блага. Практически в каждом регионе страны есть свои "болевые точки", связанные с работой промышленных предприятий, либо с планами по постройке производств, которые население воспринимает как угрозу безопасности и благополучию.